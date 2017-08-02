4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden pazar gününe kadar, Isparta, Burdur ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere (kısa sürede metrekareye 10-40 kilogram arasında), mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.