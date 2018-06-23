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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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4 FETÖ şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı

"Hudut kartalları" olarak anılan Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 1'i çocuk 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtları bulunan, FETÖ'ye üye olmak suçundan geçmişte cezaevinde kalmış, Aydın Y., Merve Y., Zülküf T. ve Elif T. gözaltına alındı.

Grubun yanındaki çocuk, zanlıların yakınlarına teslim edildi.

"Zübeyir" kod adını kullanan şüpheli Zülküf T.'nin örgütün "Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu" olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, fetö, Edirne
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