4 boynuzlu kurbanlık görenleri şaşırtıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hayvan pazarında bulunan 4 boynuzlu koç ilgi görüyor.

Kurbanlık koyunlarını satışa çıkarmak için kente gelen Bitlisli besici Yaşar Ardıçlı, Yeşil Mahalle hayvan pazarına getirdiği 4 boynuzlu koçu için alıcı arıyor.

Besici Ardıçlı, yaklaşık 90 kilo ağırlığı ve 4 boynuzuyla pazarın maskotu olan koçunu 2 bin liradan satıyor.

Ardıçlı, koçunun pazarda ilgi odağı olduğunu ancak henüz alıcısının çıkmadığını söyledi.

Gelenlerin 4 boynuzlu koçla fotoğraf çektirdiğini ve insanların görünce şaşırdığını anlatan Ardıçlı, "30 yıldır besicilik yapıyorum. Bu kurbanlığı 2 sene önce aldım, büyüttüm besledim, ben de ilk kez 4 boynuzlu bir koçla karşılaşıyorum. Görenler hayret ediyor. Çok sayıda meraklısı gelerek koçu görmek istiyor." diye konuştu.

Ardıçlı, 2 bin lira fiyat biçtiği koçun 90 kilo ağırlığında olduğunu ve 4 boynuzu dışında diğer kurbanlıklardan bir farkı olmadığını, müşterisi çıkınca da satacağını söyledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerinin de 4 boynuzlu koçu satış alanında kontrol ettiklerini belirten Ardıçlı, "İnşallah tez zamanda satılır, yoksa pazarın ilgi odağı olarak kalacak." dedi.