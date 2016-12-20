4 aylık bebek için kar ve tipiyle mücadele ettiler

Erzurum'un Köprüköy ilçesinin Yukarı Kızılca Mahallesinde yaşayan İpek ailesi, ateşlenen bebeklerini hastaneye götürmek için İl Kriz Merkezini arayarak mahalle yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, ateşi 39,5 dereceye ulaşan 4 aylık Berat bebeği hastaneye yetiştirebilmek için kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda çalışmalara başladı.

Pasinler karayoluna 15 kilometre uzaklıkta ve 8 kilometresi karla kaplı olan yolu araç ve yaya trafiğine açan ekipler, paletli kar aracıyla mahalleden aldıkları Berat bebeği, Ağacaşar Mahallesinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Bebeklerini sağ salim hastaneye ulaştıran İpek ailesi, gösterilen çabadan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.AA