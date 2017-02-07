4 asker FETÖ'den tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 askerden 4'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 29 zanlıdan, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Şanlıurfa, Bolu, Denizli, Balıkesir, Aksaray, Bilecik ve Karaman'da 2 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 33 adreste arama yapılmıştı. Zanlılardan 29'u gözaltına alınmış, 4 kişi ise adreslerinde bulunamamıştı.