3'ü üst düzey 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 483 operasyon yapıldı. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730’u terör (PKK/KCK 145, aşırı sol 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3 bin 204’ü uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarından ve 75’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 9 kişi gözaltına alındı.

42 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gri listede bulunan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük, "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya ve "Kendal Gri" kod adlı Adnan Çelik’in de arasında bulunduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda 5 ilde toplam 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 18’i ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 18 adet el bombası, 3 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 268 kilogram patlayıcı madde ile 22 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucuya büyük darbe

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 380 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 868 kilogram esrar, 349 kilogram eroin, 2.24 kilogram kokain, 1.5 kilogram afyon sakızı, 5.3 kilogram sentetik kannabinoid, 3.2 kilogram metamfetamin, 20 bin 239 adet ectasy, 239 adet captagon, 7 bin 109 adet sentetik ecza, 142 bin 355 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 459 bin 737 paket kaçak sigara, 57 bin 379 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 204 kişi gözaltına alındı.

Okul çevrelerinde uyuşturucuya geçit yok

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 484 şüpheli gözaltına alındı. 100 kilogram esrar, 2.5 kilogram eroin, 100 gram kokain, 2.6 kilogram sentetik kannabinoid, 1.2 kilogram metamfetamin, 7 bin 490 adet ecstasy, 142 adet captagon, 4 bin 492 adet sentetik ecza, 2 bin 522 kök kenevir ve 25 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 754 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 420 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA