39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi

Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden katılımla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Borsa Kavşağı'nda toplanan yerli ve yabancı yüzlerce çocuk, yöresel kıyafetleriyle ve ellerinde ülkelerine ait bayraklarla yürüyüşe katıldı.

Mehter takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, Diriliş Meydanı'na kadar devam etti.

Burada, Nevşehirli öğrenciler ve aileleri tarafından karşılanan konuk ülkelerden çocuklar, otobüslerle Ankara'ya hareket etti.

"Çok güzel dostluklar edindim"

Etkinliklere Bosna Hersek'ten katılan Azur Çelikoviç (14) yaptığı açıklamada, Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çelikoviç, "Beni konuk eden arkadaşımla güzel vakit geçiriyor, oyunlar oynuyoruz. Nevşehir çok güzel, burada çok iyi dostluklar edindim. Tekrar gelmek istiyorum." dedi.

Azerbaycan'dan Fatma Sıdıkova (11) da ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'yi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını kaydetti.

Sıdıkova, "Burası çok güzel, burada çok güzel arkadaşlar buldum. Beni ağırlayan aile, kendi ailem gibi oldu. Onları görmek için yine geleceğim. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma buraya gelmelerini ve burada arkadaşlar edinmelerini tavsiye edeceğim. Türkiye çok güzel." diye konuştu.

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