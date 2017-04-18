39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla düzenlediği, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri, Nevşehir'de başladı.
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