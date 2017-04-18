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Buradasınız : » » 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla düzenlediği, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri, Nevşehir'de başladı.

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39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı
Etiketler: TRT, çocuk şenliği, 23 nisan
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