39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden Nevşehir'e gelen yaklaşık 350 çocuk, el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak atölyelerini gezdi.

"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla TRT tarafından bu yıl Nevşehir'de düzenlenen şenlik nedeniyle etkinlik vakitleri dışında bölgedeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden konuk öğrenciler, Avanos'ta binlerce yıldır süregelen çanakçılıkla ilgili ustalardan bilgi aldı.

İlçedeki, kayadan oyma çanak atölyelerini ve satış galerilerini gezen çocuklar, aileleri ve arkadaşları için çeşitli hediyeler aldı.

Ustaların çanak yapımıyla ilgili bilgi aktardığı çocuklar, tezgaha geçerek çanak yapımını denedi.

Etkinliklere Bosna Hersek'ten katılan çocuklardan Azur Çelikoviç, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Kapadokya bölgesindeki doğal güzelliklerin yanı sıra el sanatlarının da ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Çelikoviç, "Çanak yapımını denedim, küçük bir tabak yaptım. Bunu da dönerken götürüp oradaki arkadaşlarıma göstereceğim." dedi.

Şenliğe katılan çocuklar, ülkelerine özgü dans gösterisi sundu

Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konuk çocuklar, Avanos ilçesinde ülkelerine özgü dans gösterisi sergiledi.

Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuk çocukların öğleden sonra sunduğu gösterinin ardından akşam üzeri de Bangladeş, Gürcistan, Yakutistan, Irak ve Filistinli çocuklar dans gösterisi için sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan platforma yöresel kıyafetleriyle çıkan çocukların gösterisi, çoğunluğu çocuklardan oluşan vatandaşlar tarafından izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik kapsamında yarın, 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla "şenlik yürüyüşü" ve sanatçı Emre Aydın tarafından halk konseri düzenlenecek.