39 ilde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın merkezli Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon eş zamanlı düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve hala görevde olan 14 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli operasyon

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 polisten 10'u gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde terör örgütüyle ilişkileri bulunduğu ve örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 14 polisin yakalanması için operasyon başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sinop merkezli operasyon

Sinop merkezli 7 ilde gerçekleştirilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 6'sı daha gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınının soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen eski asker ve polislerden 6'sının daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 28'e yükseldi.

Şüpheliler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aynı operasyon kapsamında daha önce haklarında yakalama kararı verilen 40 zanlıdan 22'si Sinop, Zonguldak, Niğde, Karaman, Ankara, Samsun ve Erzurum'da gözaltına alınmıştı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli operasyon

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, aralarında polis ve başpolislerin de bulunduğu 8 emniyet personeli daha gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 8'i daha yakalandı.

Gözaltına alınan 8 zanlı, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 33 şüpheli gözaltına alınmış, 19 zanlı tutuklanmıştı.

Firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.