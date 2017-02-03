  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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38 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 38 bin 949 adet kaçak ilaç ele geçirildiği bildirildi.

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38 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 38 bin 949 adet kaçak ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu ilçedeki iş yerinde bulunan kaçak ilaçların İran'a sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda çeşitli markalara ait, piyasa değerinin 57 bin 200 lira olduğu belirtilen 38 bin 949 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri H.A. ve R.A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: ağrı, Doğubeyazıt, kaçak ilaç
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