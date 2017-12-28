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37 ilde FETÖ operasyonu: 24 tutuklama

Örgütün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 kişiden 24'ü tutuklandı.

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37 ilde FETÖ operasyonu: 24 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Karar sonrası, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 53 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

18 şüpheli tutuklandı, 35'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i cezaevine gönderildi, 35'i yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalan 35 şüpheliden 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Zanlıların yakınları, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Adreslerinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eskişehir merkezli 3 ilde ögrütün sivil yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, fetö
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