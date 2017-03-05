Adana'da polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine yaptıkları operasyonda, satışa hazır 360 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, satışa hazır 360 şişe sahte içki, 1 litre içki aroması, 300 boş şişe, 50 içki kapağı ile dolumlarda kullanılan bidonlar ele geçirildi.

Operasyonda, sahte içki imal ettiği ileri sürülen M.Y, R.Ü ve A.G isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.