356 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 326'sı adli 30'u idari yargı olmak üzere 356 hakim ve savcıyı kapsayan yeni bir kararname hazırladı.

Kararname ile mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

İhtiyaç olan bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde kurulan iki yeni terör dairesine başkan ve üye görevlendirildi.

KPSS davasının Savcısı Yücel Erkman da terör suçlarına bakmakla yetkili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi yapıldı.

Kaynak: TRT Haber