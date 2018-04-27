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Buradasınız : » » 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kurayla atandı

351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kurayla atandı

Devlet Personel Başkanlığı, 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasını gerçekleştirdi.

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351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kurayla atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3713 sayılı kanunun ek 1. maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının noter huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen hak sahiplerinin atama tekliflerinde, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı ifade edildi.

"229'u erkek, 122'si kadın olan 351 istihdam hakkı sahibinden 59'unun, öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 110'unun memur unvanlı kadrolara, 179'unun hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atama teklifleri e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup kurum ve kuruluşların 24'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, 14'ü üniversite, 3'ü kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 41 oldu."

Açıklamada, ilgililerin atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00'den itibaren www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, gazi, atama, kura, Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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