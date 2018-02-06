35 sanıklı FETÖ'nün adliye yapılanması davasında ilk duruşma

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

KPSS sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı için başka bir mahkemede de yargılanan sanık Önder K. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı iddianamenin özetini okuyarak sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlattı.

Duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediliyor.

5 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklara "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA