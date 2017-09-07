  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 35 askere FETÖ'den gözaltı kararı

35 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

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35 askere FETÖden gözaltı kararı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 33'ü halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler: fetö, Mersin, PDY, fetö soruşturma
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