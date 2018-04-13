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34 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

34 ilde Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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34 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek olan, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğunu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, operasyon, gözaltı, Konya
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