34 emniyet çalışanına FETÖ tutuklaması

Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 34 emniyet personelinden 28'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Ocak'ta Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 eski emniyet personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlılardan 28'i tutuklandı.

Diğer 6 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında firari olan meslekten ihraç edilen bir şube müdürü ile 4 emniyet personelinin daha aranmasına devam edildiği öğrenildi.