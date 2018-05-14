34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözüldü

Çorum'daki 27 arabulucunun ortaklaşa kurduğu Çorum Arabuluculuk Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun 1 Ocak'tan itibaren iş mahkemelerinde dava şartı haline getirilmesiyle Türkiye'de daha çok konuşulmaya başlandığına dikkat çekti.

28 günde çözüme kavuştu

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar Türkiye genelinde 34 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuştuğunu belirten Öztatar, "Şu anda iş uyuşmazlıklarındaki sorunlar arabuluculukla 28 gün gibi kısa bir zamanda çözümlenmekte. 28 gün içerisinde işçi kardeşimiz alacağına kavuşmakta, işveren kardeşimiz de sorunu çözerek önüne bakabilmekte" dedi.

Öztatar, geçen yıl iş mahkemelerinde bir anlaşmazlığın 534 günde çözüme kavuştuğunu vurguladı.

"Geçen yıl bir iş mahkemesindeki ilk derecedeki mahkeme süresi 534 gündü. 534 günlük süreyi arabuluculukla birlikte 28 güne indirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar da 34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözümlenmiş durumda. Baktığımızda arabuluculuğun işçi ve işveren anlaşmazlıklarında gerçekten çok faydalı olduğunu gördük. Arabulucu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA