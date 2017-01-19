33 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı

Bayburt merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki üst yönetim yapılanmasında yer aldığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, Van, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Bitlis'te 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.

Balıkesir

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları iddia edilen 39 zanlı hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı.

Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlı aranıyor.

Eskişehir

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir merkezli soruşturma çerçevesinde Erzurum ve Çorum'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Bartın

Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 avukat ve 2 memur gözaltına alındı.

İzmir

Gözaltına alınan avukatlardan 2'sinin cep telefonlarında, "ByLock" programı kullandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Beydağ ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 adrese "Turan 1" adıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Sakarya

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 18 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray

Aksaray merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında emekli ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, emekli 3. sınıf emniyet müdürü ve bir emniyet amirinin aralarında yer aldığı 22 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA