33 'ByLock' kullanıcısı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 zanlıdan 33'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 46 şüpheliden 33'ünün, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandıkları bildirildi.
Zanlılardan 10'u hakkında adli kontrol kararının uygulandığı, 3 kişinin Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 1 kişinin de gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı. AA