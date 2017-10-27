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Buradasınız : » » 31 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında gözaltı sayısı artıyor

31 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında gözaltı sayısı artıyor

TSK'ya yerleştirdiği kripto örgüt üyelerine yönelik 31 ilde başlatılan operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

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31 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında gözaltı sayısı artıyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Konya'ya getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 46'sı dün yakalanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Konya, tsk, kripto örgüt üyeleri
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