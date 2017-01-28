'30 yıl sağlıklı işleyen parlamenter sistem var'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Canik Belediye'nin Canik Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Yolunda" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir sistem inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de bazılarının "Başkanlığa ne gerek var, bu konuyu mu tartışacağız?" yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Şener, "Bu sistemin tartışılması lazım. Bir sistemin başarılı ya da başarısızlığını neyle ölçebiliriz? Ürettikleri ile ölçebiliriz. Parlamenter sistemde, 100 yıllık tecrübeden bahsedilir. Halbuki 100 yıllık sistem içinde parlamenter sistemin sağlıklı olarak hizmet verdiği yılları toplasak 30 yıl civarında tutuyor. Artısı eksi olabilir. 30 yıl sağlıklı işleyen bir demokrasi ve parlamenter sistem var. Halbuki 100 yıllık sistemin 30 yılı verimli 70 yılı verimsiz geçti demektir." diye konuştu.

"Sistem darbe üretiyor"

Almanya'nın 1945 yılında yerle bir olduğunu ancak kendisini toparlayarak dünya ekonomisinde önemli bir yere geldiğini vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

"Türkiye 50 yıldır hala da Almanya'nın abiliğini yaptığı Avrupa Birliğine, yeni Avrupa'ya girebilmek için çaba gösteriyor, her gün yeni kaprislerle karşımıza çıkan bir yapı. Onlar kişi başına 40 bin, 50 bin dolar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip çıkacak, biz 10 bin dolar. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığına kadar bu 3 bin doların üzerine çıkmamıştır. Ondan sonraki dönemde 10 bin ile 11 bin dolara ancak getirebildik, tek parti iktidarında. Bunun yaklaşık 10 yılı hem cumhurbaşkanı hem de başbakan aynı partiden olduğu dönemdir. Demek ki sistem ekonomik olarak refah üretmiyor, siyaset olarak istikrar üretmiyor. Çünkü 10 yılda bir darbe yapılıyor. Peki darbe üreten, refah seviyesini insanların yükseltmeyen bu iki başlı sisteme sahip çıkanların gerekçesi nedir o zaman? Bunun üzerinde iyi durmamız lazım."

"3-5 kuruşluk bu soytarılara haddini bildirecektir"

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu durağandan negatife indirmesine tepki gösteren Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda kuşatılmış bir ekonomik savaş halindeyiz. Ekonomik terör devrededir."