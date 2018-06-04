Terör örgütü PKK'ya hem sınır ötesi hem de yurt içinde operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların son bir haftalık bilançosunu açıkladı.

1419 operasyonla PKK'nın nefesi kesildi

PKK'ya 1419 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 14'ü ölü, 5'i sağ, 11'i teslim olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Aralarında elebaşlar da var

Etkisiz hale getirilenler arasında arananlar listesi gri kategorideki Mustafa Şeker ve Barış Coşkun ile sözde doğu merkez gücü sorumlusu Kaniar Müslim adlı teröristler de var.

4204 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda toplam 4204 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 232'si PKK ile irtibatlı, 446'sı FETÖ ile irtibatlı, 43'ü DEAŞ ve 9'u da aşırı sol ile irtibatlı.

Terör övücüler mercek altında

Terör propagandası yapan ve nefret söylemleri içeren 575 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.Tespit edilen 337 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber