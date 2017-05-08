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30 saniyede büyük hırsızlık!

Gaziantep'te girdikleri iş yerinden 10 dizüstü bilgisayarı 30 saniyede çalan iki hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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30 saniyede büyük hırsızlık!

Gaziantep'te girdikleri iş yerinden 10 dizüstü bilgisayarı 30 saniyede çalan iki hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde Doğan Çiçek'e elektronik eşya mağazasına camını taşla kırıp giren iki zanlı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iş yerine girip tezgahlarda bulunan 10 dizüstü bilgisayarı 30 saniyede çalıp, bölgeden uzaklaşıyor.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve olay yerinden parmak izi örneği alan ekipler, eşkali belirlenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: güvenlik kameraları, Gaziantep, eşkal, dizüstü bilgisayar
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