  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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30 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı.

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30 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emekli ya da meslekten ihraç edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara'daki operasyonlarda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

Şüphelilerin arasında eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, FETÖ operasyonu, fetö
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