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30 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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30 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 102 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve FETÖ faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Soruşturma dosyaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 184 zanlının ifadeleri ve diğer tespitlerden yola çıkılarak örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler belirlendi.

Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiden 35'i yakalandı. Gözaltına alınması planlanan zanlılardan 7'sinin aynı suçtan cezaevinde bulundukları öğrenildi. Zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlılar arasında sözde, "il-ilçe imamı", "büyük-küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü", "arama tarama mesulü", "bölge muhasebecisi", "eyalet mesulü", "eyalet muhacir mesulü", "mütevelli grubu sohbet hocası", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor. AA

Etiketler: Konya merkezli 30 il, FETÖ/PDY, 102 kişi hakkında gözaltı
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