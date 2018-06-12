30 bin nüfuslu Çınarcık 300 bin kişiyi ağırlayacak

Yeşille mavinin buluştuğu, "Marmara'nın İncisi" olarak nitelendirilen Çınarcık'ta, bayram tatili dolayısıyla otel, pansiyon ve günübirlik kiralık dairelerde rezervasyonlar doldu.

Nüfusunun 10 katı tatilci bekleniyor

İstanbul başta olmak üzere Bursa gibi yakın illerden tatilcilerin tercihi olan Çınarcık'a nüfusunun yaklaşık 10 katı tatilci geleceği öngörülüyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, merkez, bağlı köy ve beldelerle birlikte ilçe nüfusunun 30 bin civarında olduğunu söyledi.

İlçelerinde 60 bin ikinci konut (yazlık) ve 2 bine yakın yatak kapasitesine sahip konaklama tesisleri olduğunu vurgulayan Kurt, "Çınarcık bayram tatiline hazır" dedi.

"Mutlu ve dinlenmiş ayrılacaklar"

Kurt, bayram tatilinin kısa olmasından dolayı çevre illerden vatandaşların Çınarcık'ı tercih edeceği değerlendirmesini yaptı.

"Doluluk oranlarımız hafta sonlarından belli ediyor. Bayram tatilinde de hem tesislerimiz dolacak hem yazlıklarımızın kapıları açılacak. Vatandaşlarımız yerlerini ayırttılar. Bayram tatilinin kısa olması, 3-4 gün olması bizi tercihte ilk sıraya getiriyor. İstanbul'un karşı yakası olması tatil açısından kolaylık sağlıyor. İstanbul ve diğer yakın illerden geleceklerle ilçemiz çok kalabalık olacak. Mavi bayraklarımız var. Plajlarımız çok güzel. Denizimiz tertemiz, havamız çok güzel, yaylalarımız var. Bayram tatilinde 300 bin civarında tatilci bekliyoruz. Buraya gelenler kesinlikle mutlu ve dinlenmiş ayrılacaklar."

Uzak yerlere gideceklere uyarı

Pansiyon işletmecisi Murat Demir de, bayram için rezervasyonların dolduğunu belirtti.

Demir, İstanbul'dan Akdeniz ya da Ege kıyılarını tercih edecekleri uyardı.

"3 gün için Antalya'ya gidilse 1 günü yolda geçecek ama burası İstanbul'a İzmit'e ve Bursa'ya 1 saat mesafede. 3 gün dolu dolu tatil imkanı. Tatillerini yolda geçirmesinler isterim."

17 yıldır Çınarcık kum plajda turizm işletmeciliği yapan Osman Barut ise, ilçenin büyük şehirlerle çevrili olduğunu hatırlattı. Barut, Çınarcık'ın bayramda yoğun olacağını söyledi.

"Kocaeli'ye, İstanbul'a ve Bursa'ya bir saat gibi yakınız. Gurbetçi vatandaşlarımızla da konuşuyoruz hepsi bayramda geleceklerini söylüyorlar. Şu an hiçbir pansiyonda yer kalmadığını söylüyor pansiyoncu arkadaşlar. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu Türkiye'deki cennet gibi turizm beldesine sahibiz. Fiyatlar da çok uygun."

Kaynak: AA