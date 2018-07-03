3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı

Zonguldak Alaplı'da parkta arkadaşlarıyla oynayan Emre, yerde yatan ve uçamayan bir kırlangıç gördü.

Emre, eve götürdüğü kırlangıcı babası Yüksel Durmuş'la kafese koydu. Sonra da yaralı kuşu zabıta ekiplerine teslim ettiler.

Baba Durmuş, "Oğlum kuşun yerde yattığını görünce eline alarak eve getirdi. Bana gösterince yaralı olduğunu gördüm. Kuşu bir kafese koyarak oğlumla birlikte belediye veterinerinin görmesi için zabıta ekiplerine teslim ettik. Emre kuşu çok sevdi. İnşallah iyileştiğinde kırlangıcı oğlumla doğaya bırakacağız" dedi.

Emre de kırlangıcı çok sevdiğini ve bir an önce iyileşmesini istediğini söyledi.

Yaralı kuş, tedavi için Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA