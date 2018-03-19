3 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist teslim oldu

TSK, Şırnak merkezde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonda, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 tiyade tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, altı el bombası, dört RPG-7 roketatar mühimmatı, iki antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

4 terörist teslim oldu

TSK'nın bir diğer açıklamasında ise, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Muş merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise beş el yapımı patlayıcı, 274 Biksi makineli tüfek fişeği, 100 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yedi tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber