  • 19 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.939
    EURO 4.843
  • BIST 116322.23
    ALTIN 166.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 3 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist teslim oldu

3 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Yurt içi Terörle Mücadele Harekatı" kapsamında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
3 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist teslim oldu

TSK, Şırnak merkezde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonda, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 tiyade tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, altı el bombası, dört RPG-7 roketatar mühimmatı, iki antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

4 terörist teslim oldu

TSK'nın bir diğer açıklamasında ise, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Muş merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise beş el yapımı patlayıcı, 274 Biksi makineli tüfek fişeği, 100 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yedi tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PKK, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER