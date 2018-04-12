3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırından Şanlıurfa Akçakale'deki hudut karakoluna YPG/PKK bölgesinden ateş açıldı.
TSK taciz ateşine anında karşılık verdi. Karakola saldıran teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Suriye sınırından Şanlıurfa'daki hudut karakoluna YPG/PKK bölgesinden açılan ateşe TSK anında karşılık verdi.
Suriye sınırından Şanlıurfa Akçakale'deki hudut karakoluna YPG/PKK bölgesinden ateş açıldı.
TSK taciz ateşine anında karşılık verdi. Karakola saldıran teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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