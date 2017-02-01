3 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 4 ilçenin bazı bölgelerine, 3 Şubat Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da 01.00-03.00 saatleri arasında, Fatih Mahallesi Cami Caddesi Ceylan, Fidan, Filiz, Gamze, Garip, Gazel, Gaziler, Gelincik, Gezgin, Gonca, Gülen, Güvercin, Hancer, Hanımeli, Harman, Hayırlı, Hayrat, Hilal, Hisar, Huzur sokaklar ile Demirkapı Mahallesi Ferhat, Ceylan ve Fidan sokaklar ile civarı elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatleri arasında, İnönü Mahallesi Akın, 2. Barış, Bıldırcın, 1. Dikmen, 1. Dut, Kemal, 1. Ömrüm, Sosyal, Süleyman Efendi sokaklar ile İstiklal Caddesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kağıthane'de 10.00-12.00 saatleri arasında, Talatpaşa Mahallesi Akçam, Akkor, Başıbölük, Canberk, Cebeci, Dilara, Emek, Ender, Ersoy, Gözüaydın, Güldibi, Güntaç, İğde, İlker, İncebayır, Karakoç, Küçükçınar, Kuşhane, Öztoprak, Temiz, Üçbudak, Uçankuş, Ülker, Yağızlar, Yalıntay, Yaşayanlar ve Yuvam sokaklar ile Çelebi Caddesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenyurt'ta 11.00-12.00 saatleri arasında, Saadetdere Mahallesi 3, 4. ve 5. sokaklar ile civarı elektriksiz kalacak.