  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 3 metre 20 santimlik yılan ölüsü bulundu

3 metre 20 santimlik yılan ölüsü bulundu

Tekirdağ'da 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu. Görenleri şaşkına çeviren yılanın cinsinin piton olduğu tahmin ediliyor.

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3 metre 20 santimlik yılan ölüsü bulundu

Tekirdağ'da Şarköy'ün İstiklal Mahallesi, Killik mevkiinde dev yılan ölüsünü bulan kişi, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne götürdü.

Avcılar tarafından şaşkınlıkla incelenen yılan yapılan ölçümünde 3 metre 20 santim boyunda çıktı. 

Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü'nden bir ekip Şarköy'e giderek yılanı aldı.

Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak, vatandaşlarla da görüştü.

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede yılanın piton olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını söyleyen İnal, "Fotoğraflardan yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: yılan ölüsü, yılan, Tekirdağ, piton
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