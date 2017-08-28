  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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3 koç alana 1 oğlak promosyon olarak veriliyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan bir üretici, 3 koç alana bir oğlağı promosyon olarak veriyor.

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3 koç alana 1 oğlak promosyon olarak veriliyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan bir üretici, 3 koç alana bir oğlağı promosyon olarak veriyor.

Besicilik yapan İrfan Akkaya, bir yıl boyunca özenle besleyip büyüttüğü hayvanlarını, satabilmek için Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına getirdi.

Akkaya, pazarda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda, koyun ağırlıklı küçükbaş kurbanlık sattığını söyledi.

Hayvanlarını daha hızlı satabilmek için farklı bir yöntem geliştirdiğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:

"Kurbanlık satışlarımız başladı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. 50 koyunum var ve pazara geleli iki gün olmasına rağmen, 15 tanesini sattım. Fiyatlarımız bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Satışları arttırmak için bir kampanya düzenledim. 3 koç alana bir oğlağı bedava veriyorum. Hem koçları daha kısa sürede satmak hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için böyle bir kampanya düzenledim. Şu ana kadar da kampanyanın olumlu etkilerini gördüm. Vatandaş 'oğlak bedava' deyince daha fazla ilgi gösteriyor. Bayramın son gününe kadar burada bekleyeceğim. Hedefim tüm hayvanlarımı satmak ve bir yıl verdiğim emeğin karşılığını almak."

Etiketler: Tekirdağ, kubanlık satışı, hayvan pazarı, koç, oğlak
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