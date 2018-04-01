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Buradasınız : » » 3 kişinin yaralandığı göçük güvenlik kamerasına yansıdı

3 kişinin yaralandığı göçük güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir göçükte meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

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İnşaattaki göçük bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. İskelenin üzerinde bulunan işçiler çökmeyle birlikte dört metre yükseklikten aşağı düştü.

Meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı işçileri göçükten çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İşçiler Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan işçilerden B.A. ve A.P.'nin durumunun, A.K.'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Göçük sonrası inşaat işçileri dozerlerle enkazı kaldırma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

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