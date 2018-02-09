3 ilde yoğun sis etkili oldu

Gün aydınlanmaya başladığı esnada sis Edirne'de yer yer yoğunlaştı.

Görüş mesafesinin 50 metre altına kadar düşmesi sabah mesaisine araçlarıyla yetişmeye çalışan vatandaşları olumsuz etkiledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda önlem alarak sürücüleri uyardı.

Edirne'nin simge eseri Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kaybolurken, sis pek çok tarihi yapıya güzel bir görsellik kattı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bolu

Bolu'da kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, seyir halindeyken araçlarının sis lambalarını yakarak ilerlemelerini istedi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün içerisinde hava durumunun çok bulutlu ve sisli olmasını beklediklerini belirtti.

Düzce

Düzce'de de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler, Aydınpınar, Çoban, Üçköprü ve Doğanlı mevkisiyle D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak, Hiciz, Tepeköy ve Şifalı Su bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını aktardı.

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kentte küçük çaplı hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: AA