3 ilde Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA