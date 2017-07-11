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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Konya, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere aş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen baskına, özel eğitimli köpekler de eşlik etti.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 34 kilo 416 gram esrar, 1 kilo 663 gram eroin ve 2 bin 76 uyuşturucu hap ile şırınga içerisinde kullanıma hazır bir miktar eroin ele geçirildi. 

Etiketler: Konya, uyuşturucu operasyonu
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