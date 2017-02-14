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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük, Ankara ve Sakarya'da bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, F.K, F.D, T.B, C.C, Y.Y, A.E, E.İ, M.K, S.T, M.G. ve D.U, gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı bazı ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Etiketler: Karabük merkezli 3 il, uyuşturucu operasyonu, 11 gözaltı
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