3 ilde trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Bilecik'te, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Karadayı yönetimindeki 11 SH 233 plakalı otomobil ile Tevfik Bal'ın kullandığı 16 ZP 670 plakalı tır, Gaziler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Salih Karadayı ile otomobilde bulunan Hanife Karadayı, Hacer ve Hüseyin Er ile Emine Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hüseyin Er, Bilecik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamaya giden konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kente gelen Bakan Çelik'i karşılamak için GAP Havaalanına giden konvoydaki 5 araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sinop

Sinop'un Ayancık ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Ünlü idaresindeki 57 M 5047 plakalı yolcu minibüsü, Yeşilyurt mevkisinde karşı yönden gelen Ceyhan Kalyoncu'nun kullandığı 06 DM 7401 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada minibüsteki Bahri Özçelik, Şaban ve Yılmaz Karagülle ile Niyazi Sönmez yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Başbakan Binali Yıldırım'ın Sinop'ta gerçekleştirdiği mitingden Türkeli ilçesine döndükleri öğrenildi.