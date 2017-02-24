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3 ilde terör operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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3 ilde terör operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta Elazığ, Kahramanmaraş ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Etiketler: terör örgütü TKP/ML, Elazığ merkezli 3 il
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