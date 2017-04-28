3 ilde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ile yerel olmak üzere sağanağın etkisini göstermesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Ardahan'da sıfırın altında 2 ve Kars'ta sıfırın altında 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Erzincan'da 23, Tunceli ile Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olacağı tahmininde bulunuldu.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.