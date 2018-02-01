  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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3 ilde kara propagandaya yönelik operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'u yakalandı.

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3 ilde kara propagandaya yönelik operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı, sosyal medya üzerinden provoke ettikleri ve terör örgütü MLKP propagandası yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'nı, sosyal medya üzerinden provoke ettikleri, kışkırttıkları, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelttikleri ve terör örgütü MLKP propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'u yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

AA

Etiketler: terör operasyonu, kara propaganda, Zeytin Dalı Harekatı
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