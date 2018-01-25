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3 ilde İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf 3 askeri personelin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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3 ilde İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir, Ankara ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 askeri öğrenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir astsubay kıdemli başçavuş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışan bir sivil işçinin de olduğu zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, izmir, FETÖ operasyonu, fetö
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