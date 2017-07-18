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3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri personel, memur, sağlık çalışanı ve esnafın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, İzmir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Elazığ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Elazığ, 3 il, fetö
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