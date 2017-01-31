3 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Adıyaman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Parelel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiple, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliyi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA