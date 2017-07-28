  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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3 ilde eş zamanlı operasyonla suç örgütü çökertildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

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3 ilde eş zamanlı operasyonla suç örgütü çökertildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda Samsun merkez olmak üzere İstanbul ve Bursa'da belirlenen 30 adrese 150 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "yaralama, kurşunlama, yağma ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarına karıştıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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