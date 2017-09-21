  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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3 ilde ByLock operasyonu: 41 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

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3 ilde ByLock operasyonu: 41 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek grubundan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Konya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: izimr merkezli, 3 il, fetö
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