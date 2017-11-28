3 ilde ByLock operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.T, Z.V, F.Ç. ve Y.N.Ç. tutuklandı. Diğer zanlılar ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kütahya, İzmir ve Manisa'da 21 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, aralarında çiftçi, öğretmen, emekli imam, esnaf ve öğrencinin de bulunduğu 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA